Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывший главный внештатный нарколог России Евгений Брюн скончался в Москве на 77-м году жизни. Об этом ТАСС рассказал источник в окружении врача.

Брюн умер в кругу семьи. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое развивалось у него в последние несколько лет.

Брюн родился 5 октября 1950 года в Ленинграде. В 1973-м окончил Хабаровский государственный медицинский институт. С 1984 являлся кандидатом наук. С 2009 по 2022 год работал главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России, также с 2010-го был президентом общественной организации "Российская наркологическая лига".

В 2022 году Брюна задержали и обвинили в хищении около 20 миллионов рублей во время поставок медизделий для Московского научно-практического центра наркологии по завышенным ценам. После этого его отстранили от занимаемой должности.

Фигурантами по этому делу также стали Сергей Копоров, Людмила Еременкина, Сергей Васильев и Владимир Якушев. Общая сумма ущерба превысила 136 миллионов рублей.

В октябре 2024-го Брюна приговорили к 7 годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф 850 тысяч рублей. В январе 2026-го его освободили от наказания из-за выявленного заболевания.