27 ноября, 19:40Общество
Путин подарил икону Спас Нерукотворный экипажу атомной подводной лодки "Пермь"
Фото: ТАСС/Евгений Мессман
Владимир Путин подарил экипажу атомной подводной лодки (АПЛ) "Пермь" икону Спас Нерукотворный.
Святыня передана из храма Вооруженных сил России. Командир крейсера капитан 1-го ранга Иван Артюшин отметил, что икона будет находиться в кают-компании крейсера.
"Это как символ, чтобы икона хранила и защищала", – приводит его слова ТАСС.
Артюшин добавил, что икона будет иметь большое значение для экипажа "Перми" и станет оберегом в дальних походах.
Глава государства также принял участие в церемонии поднятия флага на крейсере. Российский лидер назвал "Пермь" оружием глобального уровня и значения и подчеркнул, что аппарат стал первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".
Кроме того, президент заявил, что Военно-морской флот РФ до 2030 года должен получить еще пять ракетоносцев, в том числе три подводные лодки проекта "Ясень-М". Путин при этом назвал Россию одной из немногих стран мира, которая может строить такие мощные атомные подводные лодки.
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