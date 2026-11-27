Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Владимир Путин подарил экипажу атомной подводной лодки (АПЛ) "Пермь" икону Спас Нерукотворный.

Святыня передана из храма Вооруженных сил России. Командир крейсера капитан 1-го ранга Иван Артюшин отметил, что икона будет находиться в кают-компании крейсера.

"Это как символ, чтобы икона хранила и защищала", – приводит его слова ТАСС.

Артюшин добавил, что икона будет иметь большое значение для экипажа "Перми" и станет оберегом в дальних походах.

Глава государства также принял участие в церемонии поднятия флага на крейсере. Российский лидер назвал "Пермь" оружием глобального уровня и значения и подчеркнул, что аппарат стал первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон".

Кроме того, президент заявил, что Военно-морской флот РФ до 2030 года должен получить еще пять ракетоносцев, в том числе три подводные лодки проекта "Ясень-М". Путин при этом назвал Россию одной из немногих стран мира, которая может строить такие мощные атомные подводные лодки.