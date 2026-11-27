Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в преддверии Дня матери вручил многодетным родителям столицы государственные награды. Церемония прошла в Мраморном зале московской мэрии.

Звание "Мать-героиня" присвоили Надежде Роговой, воспитывающей 15 детей, а также Елене Голиковой и Александре Заикиной, у каждой из которых по 10 детей. Еще три семьи, в которых растут семеро и более детей, наградили орденом "Родительская слава". Медали ордена получили 11 московских семей, воспитывающих четверых и более детей.

Государственные награды вручили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Глава столицы передал их от имени и по поручению президента страны.

"Мы память, благодарность нашим матерям проносим через всю свою жизнь. Это самое важное воспоминание, которое греет нашу душу, помогает преодолевать жизненные невзгоды. Конечно, я поздравляю вас с заслуженными наградами, с уникальными, удивительными наградами", – сказал Собянин.

Собянин добавил, что воспитание детей – это ежедневный труд, который занимает все часы в сутках. Особенно трудно, подчеркнул мэр, когда нужно вырастить не одного ребенка, а пять, 10 или 15, – и это он назвал по-настоящему героическим поступком.

Глава города также сообщил, что за последние годы количество многодетных семей в Москве увеличилось в четыре раза. Сейчас 30% детей в столице воспитываются в таких семьях. В частности, за последние 16 лет число многодетных родителей, у которых трое и более детей, выросло до 254,3 тысячи. Всего они воспитывают 648,6 тысячи детей.

По случаю празднования Дня матери 29 ноября гостей и жителей столицы пригласили посетить тематические мероприятия. Музеи, парки, библиотеки и культурные центры подготовили программу для детей и взрослых – от мастер-классов по созданию подарков до концертов и кинопоказов.

В Дарвиновском музее 28 ноября пройдет квест "PROмам" о заботливых мамах в мире животных, а в Биологическом музее и павильонах "Биокластера" на ВДНХ гости создадут "Дерево благодарности" с пожеланиями. В кинопарке "Москино" организуют каскадерское шоу, спектакли и мастер-классы по анимации, а в кинотеатрах сети покажут "Мачеху" и "Родню".