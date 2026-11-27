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Многоквартирный дом на Новослободской улице в центре Москвы, который был построен более 40 лет назад, капитально отремонтируют. Проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

"Государственную экспертизу прошел проект капитального ремонта двенадцатиэтажного жилого дома 1985 года постройки в Тверском районе. Согласованная документация предусматривает модернизацию инженерных систем здания с последующим локальным ремонтом в местах прохождения коммуникаций, а также обновление кровли и помещений технического этажа", – рассказал Щербаков.

В доме заменят системы противопожарного водопровода и мусоропровода, стояки водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. После модернизации коммуникаций локальный восстановительный ремонт пройдет в квартирах, технических помещениях и местах общего пользования.

Проектные решения охватывают и кровлю: там заменят покрытие, надстройки и парапеты, установят новое ограждение, отремонтируют лестницы. В проходах на технический этаж, крышу и в вентиляционную камеру поставят металлические противопожарные двери.

Кроме того, в тамбурах и коридорах появятся металлические двери с остеклением, а у входных групп заменят витражи.

Ранее сообщалось, что согласован проект капитального ремонта бывшего доходного дома купца Ивана Коровина в столичном районе Хамовники. Специалисты сохранят декор и оригинальные цвета фасадов. При этом будут проведены ремонт кровли и модернизация инженерных систем, которые улучшат эксплуатационные характеристики дома.

При ремонте фасадов штукатурный слой заменят, стены обработают бактерицидным составом и покрасят по колористическому паспорту. Поврежденные детали демонтируют, сделают отливки из стеклофибробетона по слепкам и установят обратно. Кованые ворота арок и балконные ограждения очистят, скорректируют их геометрию и покрасят.