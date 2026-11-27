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В России увеличили военные пенсии почти на 4% задним числом – с 1 октября 2026 года. Такие данные приводятся в одном из законов бюджетного пакета, который одобрил Совет Федерации.

Процент выплат военнослужащим, из которого рассчитываются пенсии, с этой даты установлен на уровне 97,34 вместо 93,59%. Понижающий коэффициент увеличится на 3,75 процентного пункта – в итоге пенсии вырастут почти на 4%.

Размер пенсии военнослужащих зависит от зарплаты: оклада по воинской должности, оклада по званию и разных надбавок. Однако при расчете пенсии учитывается не вся сумма, а только часть.

Например, при минимальной выслуге в 20 лет учитывается 50%, каждый следующий год прибавляется еще по 3%, но суммарно может быть не более 85%. Затем к итоговой сумме применяется понижающий коэффициент. В этом году он составлял 93,59%.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий в 2027 году коснется 37,5 миллиона россиян. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с 1 апреля – еще на 3,3%.