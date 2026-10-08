Индексация страховых пенсий в 2027 году коснется 37,5 млн россиян

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Индексация страховых пенсий в 2027 году коснется 37,5 миллиона россиян. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с 1 апреля – еще на 3,3%. Эти параметры указаны в презентации Котякова к стратегическому докладу на Всероссийской неделе охраны труда.

Ранее сообщалось, что в предстоящем году размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты может преодолеть отметку в 3,5 тысячи рублей. Право на получение данных средств имеют женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет.

Обязательными условиями для назначения выплаты являются наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений.