08 октября, 13:48Экономика
Индексация страховых пенсий в 2027 году коснется 37,5 млн россиян
Фото: depositphotos/Koldunov
Индексация страховых пенсий в 2027 году коснется 37,5 миллиона россиян. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8%, а с 1 апреля – еще на 3,3%. Эти параметры указаны в презентации Котякова к стратегическому докладу на Всероссийской неделе охраны труда.
Ранее сообщалось, что в предстоящем году размер ежемесячной срочной пенсионной выплаты может преодолеть отметку в 3,5 тысячи рублей. Право на получение данных средств имеют женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте 60 лет.
Обязательными условиями для назначения выплаты являются наличие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, стаж работы по специальности не менее 15 лет, а также наличие сформированных пенсионных накоплений.