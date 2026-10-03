Страховые, социальные и военные пенсии повысят в России в 2027 году

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Страховые, социальные и военные пенсии планируют повысить в России в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца с 1 февраля могут увеличить на 6,8%. Этот показатель соответствует прогнозируемой инфляции за 2026 год. Затем с 1 апреля выплаты планируют дополнительно проиндексировать на 3,3% – размер повышения будет рассчитываться с учетом темпов роста средней зарплаты и доходов Социального фонда.

В обоих случаях повышение коснется работающих и неработающих пенсионеров. Для работающих граждан в августе проведут дополнительный перерасчет выплат с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за 2026 год. Тогда же пересчитают накопительные пенсии с учетом дохода от инвестирования пенсионных накоплений.

Социальные пенсии, по предварительной оценке, с 1 апреля вырастут на 6,8%. Окончательный коэффициент пока не утвержден Минтрудом: он будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

Такие выплаты назначают гражданам, которым не хватило стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии, а также инвалидам и людям, потерявшим кормильца при отсутствии страхового стажа.

Военные пенсии планируют повысить с 1 октября примерно на 4%. По словам Подольской, размер выплаты будет увеличен вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков раскрыл параметры соцвыплат на 2027 год. Маткапитал на первенца прибавит 49,6 тысячи и достигнет 778,5 тысячи рублей, а на второго ребенка, если выплату не брали на первого, – 65,5 тысячи, то есть 1 миллион 29 тысяч рублей.