В России "детский бюджет" на три года составит 10 трлн рублей

Фото: depositphotos/DmytroBandakBO

Объем "детского бюджета" в России на 2027–2029 годы составит 10 триллионов рублей, включая выплату единого детского пособия. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

В ведомстве отметили, что важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. В проекте бюджета предусмотрены средства на ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля, а также на предоставление семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) гражданам, имеющим двух и более детей.

Порядка 1,9 триллиона рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

"Стратегический приоритет бюджета – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей", – добавили в министерстве.

Запланированные ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей.

Ранее в Госдуме предложили освободить молодые семьи от первого взноса по ипотеке. При этом реализация на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые семьи – важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья.