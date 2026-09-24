Microsoft прекратит поддержку трех приложений для Windows 11

Фото: 123RF.com/diy13

Американская корпорация Microsoft прекратит поддержку трех приложений – помощников Microsoft 365 для Windows 11. Об этом сообщает Windows Latest.

В 2025 году компания добавила в свою операционную систему приложения People, Files и Calendar. Они предназначались для быстрого доступа к контактам, файлам и календарю Microsoft 365 прямо с панели задач.

Несмотря на принятое решение, корпорация не собирается автоматически удалять программы с компьютеров пользователей.

"Уже установленные приложения после закрытия сервиса останутся в системе", – говорится в публикации.

При этом удалить программы из ОС можно через настройки. Для этого необходимо перейти в параметры Windows 11, открыть раздел "Приложения" и зайти в подраздел "Установленные приложения".

Ранее Microsoft продлила поддержку операционной системы Windows 10 до октября 2027 года. Для получения обновлений нужно было зайти в Windows 10 под своей учетной записью Microsoft. Доступ можно оплатить при помощи 1 тысячи бонусных баллов или 30 долларов. Корпорация прекратила поддержку Windows 10 в октябре 2025 года.