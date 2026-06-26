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26 июня, 10:52

Технологии

Microsoft продлила поддержку Windows 10 до октября 2027 года

Фото: depositphotos/dennizn

Корпорация Microsoft продлила поддержку операционной системы Windows 10 до октября 2027 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Windows Central.

Для получения обновлений необходимо зайти в Windows 10 под своей учетной записью Microsoft. Кроме того, доступ можно оплатить при помощи 1 тысячи бонусных баллов или 30 долларов.

Microsoft прекратила поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Пользователей предупреждали, что компьютеры с этой версией операционной системы станут более уязвимы к заражению вирусами и вредоносными программами.

При этом в январе 2026 года владельцев устаревших версий Windows 10 призвали установить обновление. СМИ обратили внимание на выпуск обновления KB5073724, которое стало доступно для пользователей персональных компьютеров с Windows 10 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и Windows 10 22H2, имеющих регистрацию в программе расширенных обновлений ESU.

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