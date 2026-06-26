Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 14:16

Транспорт

Дополнительная "Ласточка" назначена между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительный поезд "Ласточка" будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 26 по 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"В эти выходные в Санкт-Петербурге состоится главное событие для всех выпускников нашей страны", – подчеркнули в компании.

Чтобы как можно больше людей смогли попасть в Северную столицу, назначен скоростной поезд № 722. Из Москвы он отправится 26 и 27 июня в 18:45, а из Санкт-Петербурга – 27 и 28 июня в 10:20.

Кроме того, с 26 по 28 июня составы следующих поездов дальнего следования будут увеличены:

  • № 739/740 "Аврора" Москва – Санкт-Петербург;
  • № 57/58 Москва – Санкт-Петербург;
  • № 89/90 Волгоград – Санкт-Петербург;
  • № 29/30 Санкт-Петербург – Белгород;
  • № 4/3 Москва – Санкт-Петербург;
  • № 195/196 Санкт-Петербург – Москва;
  • № 9/10 Архангельск – Санкт-Петербург;
  • № 259/260 Анапа – Санкт-Петербург.

Благодаря этому на популярных направлениях появится свыше 3,2 тысячи дополнительных мест.

Ранее сообщалось, что единственный в 2026 году рейс туристского поезда "Огни Севера" стартует 30 октября. Состав пройдет по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Беломорск – Вологда – Москва. Кроме того, путешественники могут приобрести к билету организованные экскурсии.

Читайте также


транспорт

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика