Дополнительная "Ласточка" назначена между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительный поезд "Ласточка" будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 26 по 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"В эти выходные в Санкт-Петербурге состоится главное событие для всех выпускников нашей страны", – подчеркнули в компании.

Чтобы как можно больше людей смогли попасть в Северную столицу, назначен скоростной поезд № 722. Из Москвы он отправится 26 и 27 июня в 18:45, а из Санкт-Петербурга – 27 и 28 июня в 10:20.

Кроме того, с 26 по 28 июня составы следующих поездов дальнего следования будут увеличены:



№ 739/740 "Аврора" Москва – Санкт-Петербург;

№ 57/58 Москва – Санкт-Петербург;

№ 89/90 Волгоград – Санкт-Петербург;

№ 29/30 Санкт-Петербург – Белгород;

№ 4/3 Москва – Санкт-Петербург;

№ 195/196 Санкт-Петербург – Москва;

№ 9/10 Архангельск – Санкт-Петербург;

№ 259/260 Анапа – Санкт-Петербург.

Благодаря этому на популярных направлениях появится свыше 3,2 тысячи дополнительных мест.

Ранее сообщалось, что единственный в 2026 году рейс туристского поезда "Огни Севера" стартует 30 октября. Состав пройдет по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Беломорск – Вологда – Москва. Кроме того, путешественники могут приобрести к билету организованные экскурсии.