Дмитрий Губерниев рассказал о новой площадке "Не/музей" на ВДНХ

Фото: ГУ МВД по г. Москве

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о новой площадке для молодежи "Не/музей" на ВДНХ в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Проект был создан при участии столичного ГУ МВД России и правительства Москвы. Он стал первым в своем роде как в столице, так и во всей стране.

По словам Губерниева, на новой площадке подросткам на их языке объясняют, почему наркотики – это зло.

"Я хочу, чтобы каждый подросток сделал свой выбор в пользу жизни, энергии, перспектив, а не в пользу веществ, которые разрушают абсолютно все. Лучшая альтернатива – конечно, спорт – залог здоровья и неиссякаемый источник дофамина", – приводит его слова пресс-служба ВДНХ.

Телеведущий отметил, что сейчас, в том числе на ВДНХ, есть огромный выбор спортивных активностей.

"Не/музей" описывает как медицинские, так и социальные последствия наркомании, а также ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Главная особенность новой площадки – мультимедийность и интерактивность, она наглядно показывает последствия, к которым приводит употребление наркотиков. В экспозиции используется искусственный интеллект (ИИ) и другие цифровые решения.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Андрей Орлов ранее отметил, что применение современных технологий стало одним из самых действенных методов профилактики наркомании.

Работает экспозиция по будням с 10:00 до 19:00. Для ее посещения необходимо предварительно зарегистрироваться. Там уже побывали свыше 10 тысяч учащихся школ и студентов колледжей.