Синоптик Тишковец: аномальная жара из Европы дойдет до России

Рекордная жара фиксируется в Европе: в ряде стран температура бьет исторические максимумы, что приводит в том числе к гибели людей. В чем причина такой аномалии и доберется ли она до столицы – в материале Москвы 24.

Ад на земле

Фото: Getty Images/Anadolu

Аномальная жара держится в Европе с середины июня 2026 года, и признаков ее ослабления пока нет. Согласно данным климатической организации World Weather Attribution (WWA), зафиксированные температурные значения побили рекорды за весь период метеонаблюдений на континенте.

Во Франции, Германии, Италии, Испании и в ряде районов Великобритании нынешние показатели превышают средние летние на 5–12 градусов. По оценке климатологов, еще полвека назад столь экстремальная июньская жара была бы невозможна. При этом с 2003 года из‑за изменения климата вероятность подобных погодных аномалий выросла в десятки и сотни раз.

По данным французских СМИ, с экстремальной жарой выше +35 градусов столкнутся минимум 94 миллиона европейцев, а выше +30 – свыше 350 миллионов. В последнем случае речь идет примерно о двух третях всех жителей континента.

На этом фоне власти ряда государств ввели наивысший уровень опасности. К примеру, в Нидерландах он впервые установлен сразу в восьми из двенадцати провинций из-за жары вплоть до +40, проинформировал Королевский метеорологический институт. В связи с этим власти настоятельно порекомендовали выходить из дома только при крайней необходимости. В оставшихся провинциях действует оранжевый уровень опасности.

По данным западных СМИ, только во Франции от последствий жары уже погибли не менее 18 человек, причем 2 – это дети, которых оставили в автомобиле. Кроме того, 13 человек утонули в местных водоемах. В других частях Европы зафиксированы десятки госпитализаций из‑за теплового удара.

Аномальная жара повлияла на транспортную инфраструктуру, в частности, нарушено сообщение поездов между Парижем и Лондоном. По данным издания Le Figaro, на железнодорожных линиях действуют ограничения скорости с целью не допустить деформации рельсов и перегрева оборудования.

Также агентство Reuters сообщило, что высокие температуры сказались на энергетической сфере. К примеру, производство электроэнергии сократилось на французских АЭС: из‑за жары осложнен доступ к воде, необходимой для охлаждения реакторов. Экстремальные условия затронули и туристическую инфраструктуру: Эйфелеву башню пришлось закрыть, а в Лувре сократили часы работы.

Кроме того, власти европейских государств прекращают работу образовательных учреждений, ограничивают массовые мероприятия и рекомендуют населению по возможности не находиться на улице. Режим труда пришлось изменить и местным чиновникам: по сведениям издания Politico, многие из них вернулись с удаленки в офисы исключительно ради возможности побыть под кондиционером.





из публикации издания Politico Штаб-квартира Еврокомиссии Берлемон отлично проветривается, хотя пресс-центр Еврокомиссии напоминает душную теплицу.

Подобные погодные катаклизмы уже сказались на благосостоянии населения. Издание Bloomberg опубликовало результаты исследования, согласно которому жара и засуха в Европе с 2004 по 2022 год снизили среднегодовой доход семей на 3%. В итоге 5,6 миллиона человек попали под угрозу бедности. При этом наибольшие потери у жителей Мадрида, чьи доходы сократились почти на 10% из-за падения продуктивности в жаркую погоду.

Аномальная жара придет и в Белоруссию на выходных и в начале следующей недели: согласно предупреждению Белгидромета, днем температура может достичь 38 градусов. Пик придется на 28–30 июня, когда норма может быть превышена на 3–11 градусов.

"Закономерное явление"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что до Москвы аномальная жара не доберется.

"Она дойдет до Калининграда, где в ближайшие выходные ожидается до 35 градусов. Это будет самое жаркое место в стране: температура станет выше, чем на юге (там 30 градусов, но не 35). Можно ожидать, что падут и температурные рекорды", – рассказал он Москве 24.

По словам эксперта, в столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа: в начале следующей недели температура поднимется до 26–31 градуса, но продержится на таком уровне всего пару дней. Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт, который принесет ветер, град, сильные грозовые ливни и снизит показатели до 19–24 градусов.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Жара в Европе связана с Азорским антициклоном, он уже который день испепеляет большую часть Европы, особенно западную. Жара везде жуткая и не думает прекращаться. Азорский антициклон дает малооблачную погоду, плюс сохраняются южные ветры, несущие из Северной Африки засушливый воздух.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок пояснил в беседе с Москвой 24, что огромный стационарный антициклон не допускает проникновения арктических североатлантических воздушных масс и поэтому территория сильно прогревается.

"Если принимать это как закономерное явление, эффект глобального потепления сильно воздействует на такой значительный перегрев воздушных масс над Европой. Его влияние уже оказывается на Калининград в некоторой степени", – подчеркнул специалист.

Также он отметил, что в России также следует ожидать жару во второй половине лета.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Сомневаюсь, что температура в столичном регионе достигнет 40 градусов, но выше 30 следует ожидать. Проблема глобального изменения климата – потепления – нависла над жителями Земли. Судя по ситуации в Западной Европе, там даже среди здоровых людей бывают летальные исходы. Перегружаются энергосети: происходит либо их возгорание, либо выход из строя. С этим связаны все остальные происшествия.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев связал происходящее с так называемыми "волнами тепла". Это ситуация, когда на некоторой территории устанавливается температура на 5 градусов выше климатической нормы и держится не менее 5 дней.

"Это характерно для различных стран, включая Российскую Федерацию. Такое было на протяжении двух месяцев на европейской части РФ в 2010-м и в другие годы, но уже не столь продолжительно и не имело такого резонанса", – рассказал он Москве 24.

По его словам, волны тепла в регионах России случаются каждый год, но различаются по силе и длительности. Причиной является устойчивый антициклон, который не могут сдвинуть менее массивные циклоны.

Если он надолго задерживается над территорией, наступает жара. В отдельных регионах РФ это почти неизбежно, но насколько сильной и долгой будет такая погода, пока неизвестно, заключил Киселев.

