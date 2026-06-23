Часы посещения Эйфелевой башни сократили из-за жаркой погоды

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Администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта из-за сильной жары, которая пришла во Францию. Такая информация появилась на официальном сайте главного символа Парижа.

"В связи с прогнозируемыми высокими температурами Эйфелева башня вносит изменения в график работы во вторник, 23 июня, и в среду, 24 июня", – сказано в публикации.

В эти дни посетители должны будут покинуть достопримечательность в 16:00 по местному времени, хотя обычно объект закрывается в полночь. Подняться на башню разрешат не позже 12:15. Исключение сделают для гостей ресторана, они смогут занимать свои столики до 13:30.

При этом на четверг, 25 июня, пока действует обычное расписание. Билеты можно забронировать и на вечернее время. Однако, по прогнозам синоптиков, именно в этот день в Париже будет жарче всего, поэтому не исключено, что время посещения Эйфелевой башни тоже ограничат.

Кроме того, из-за жары до субботы, 27 июня, сокращено время работы музея Лувр. Он будет закрываться в 16:00. В пресс-службе учреждения отметили, что историческое здание музея "недостаточно приспособлено к изменению климата". В некоторых его частях фиксируют повышение температуры. Таким образом, находиться в нем будет некомфортно.

Аномальная жара накрыла Францию 17 июня. В ряде департаментов с 21 июня ввели красный уровень погодной опасности. В некоторых французских регионах столбики термометров могут превысить 40 градусов.

Из-за такой погоды изменено расписание или приостановлена работа более 5 тысяч учебных заведений, движение железнодорожного транспорта ограничено. Жертвами жары уже стали 5 человек. По крайней мере 40 утонули в водоемах.

В конце мая жаркая погода наблюдалась в Испании. Из-за нее только за полторы недели скончались как минимум 36 человек. Больше всего смертей было в Стране Басков.