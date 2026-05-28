LaSexta: 36 человек умерли в Испании из-за аномальной жары

28 мая, 15:46

36 человек умерли в Испании из-за аномальной жары

В Испании из-за аномальной жары за 1,5 недели умерли как минимум 36 человек, сообщает RT со ссылкой на телеканал laSexta.

Согласно данным медицинских служб, больше всего смертей зафиксировано в Стране Басков, где скончались 15 человек, а также в Астурии – 13. Еще 5 человек умерли в Галисии и 3 – в Кантабрии.

"Это случилось внезапно, мы перешли от относительно влажной и холодной погоды к такой жаре", – передает телеканал слова врача из Страны Басков.

Отмечается, что в Сантандере столбики термометров во вторник, 26 мая, поднялись выше 37 градусов, а в Бильбао жара достигла 35 градусов. В связи с этим в некоторых школах Бильбао приостановили занятия.

Ранее серия мощных торнадо обрушилась на штат Миссисипи на юге США. Уточнялось, что из-за непогоды в штате оказались повреждены более тысячи зданий. Кроме того, в результате ударов стихии пострадали как минимум 17 человек.

