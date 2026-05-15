Fox 12: американец пережил прямой удар молнии во время рыбалки

15 мая, 13:46

Происшествия
Американец пережил прямой удар молнии во время рыбалки

Фото: depositphotos/prudkov

Американец выжил после прямого удара молнии во время рыбалки в американском штате Техас. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Fox 12.

Уточняется, что 19-летний Хантер Уайч отправился на ловлю рыбы вместе с матерью в начале мая. Он закинул удочку в реку и прислонился к дереву, когда внезапно его поразила молния. Юноша потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел над собой маму и окружающих.

Уайч пытался двигаться, но ноги его не слушались. Он получил серьезные ожоги: заряд вошел в его живот и прошел вниз по правой ноге. Помимо этого, молния расколола дерево, щепки от которого вонзились в тело юноши, оставив занозы.

Молодого человека доставили в больницу, где он провел почти 10 часов и полностью восстановился. На следующий день Уайч вернулся к реке, где произошел инцидент, чтобы продолжить рыбалку. В разговоре с журналистами он назвал себя самым невезучим счастливчиком на свете.

Ранее в результате удара молнии в Бразилии пострадали минимум 72 человека. Около 30 из них были госпитализированы, у них диагностированы ожоги, преимущественно рук и живота. Состояние восьми пациентов оценивалось как тяжелое.

