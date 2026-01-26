G1: более 70 человек пострадали в результате удара молнии на митинге в Бразилии

Фото: depositphotos/prudkov

Минимум 72 человека, участвовавших в митинге в Бразилии в поддержку осужденного экс-президента страны Жаира Болсонару, пострадали в результате удара молнии. Об этом сообщает новостной портал G1.

По предварительной информации, около 30 из них были госпитализированы, у них диагностированы ожоги, преимущественно рук и живота.

При этом состояние примерно 8 пациентов медики оценивают как тяжелое.

Ранее на севере Казахстана молния ударила в двух детей. В результате произошедшего один из них погиб, а другой получил травмы. Сотрудники отдела полиции района Биржан Сал реализовали досудебное производство по факту гибели детей.