Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:36

Происшествия

Средства ПВО уничтожили ночью 19 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 9 дронов сбили в Курской области, 5 – в Краснодарском крае, а также по 1 – в Орловской и Белгородской областях. Кроме того, еще 3 беспилотника ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи в Васильевке в Запорожской области. Скорая помощь доставляла пациента в больницу и была атакована при въезде в медицинское учреждение. В результате случившегося ранения получили двое сотрудников больницы.

Еще один инцидент произошел в Брянской области, где местная жительница пострадала из-за падения обломков украинской зенитно-управляемой ракеты С-200. У госпитализированной женщины выявили ушиб мягких тканей. Ей оказали необходимую медпомощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика