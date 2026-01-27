Средства ПВО уничтожили ночью 19 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 9 дронов сбили в Курской области, 5 – в Краснодарском крае, а также по 1 – в Орловской и Белгородской областях. Кроме того, еще 3 беспилотника ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи в Васильевке в Запорожской области. Скорая помощь доставляла пациента в больницу и была атакована при въезде в медицинское учреждение. В результате случившегося ранения получили двое сотрудников больницы.

Еще один инцидент произошел в Брянской области, где местная жительница пострадала из-за падения обломков украинской зенитно-управляемой ракеты С-200. У госпитализированной женщины выявили ушиб мягких тканей. Ей оказали необходимую медпомощь.