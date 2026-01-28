Нефтепродукты загорелись в Воронежской области при падении обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание нефтепродуктов произошло в Воронежской области при падении обломков сбитых беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Сотрудники МЧС потушили возгорание. В результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 75 вражеских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов было перехвачено над Краснодарским краем и Крымом – 24 и 23 летательных аппарата соответственно.

Ранее жительница Брянской области пострадала из-за падения обломков украинской зенитно-управляемой ракеты С-200. У госпитализированной женщины выявили ушиб мягких тканей. Ей оказали необходимую медпомощь.