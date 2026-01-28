Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 75 вражеских беспилотников над российскими регионами в ночь на 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Самое большое количество БПЛА было перехвачено над Краснодарским краем и Крымом – 24 и 23 летательных аппарата соответственно. Еще 6 нейтрализовали над акваторией Черного моря, 5 – в воздушном пространстве Белгородской области и 4 – над Астраханской.

В оборонном ведомстве добавили, что по 3 беспилотника сбили в небе над Курской областью и Азовским морем, по 2 – над Воронежской и Брянской областями, а также по 1 – над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Ранее один человек пострадал в результате взрыва украинского беспилотника в Шебекине Белгородской области. Он получил минно-взрывную и баротравму и был доставлен в городскую больницу Белгорода.

До этого целью ВСУ стал Абинский район Краснодарского края. Там обломки дронов упали на территории двух школ в станице Федоровской. Пострадавших в результате происшествия не было.