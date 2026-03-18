18 марта, 05:49

Юрист Зокиров: штраф грозит за громкую музыку в машине в вечернее время

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Автомобилистов в России могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей за громкую музыку в машине в вечернее или ночное время. Об этом рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

По словам эксперта, громкая музыка из автомобиля может подпадать под нарушение закона об обеспечении тишины и покоя граждан.

"Если шуметь с 23:00 до 07:00, то граждане могут быть подвергнуты предупреждению или административному штрафу в размере от 1 до 2 тысяч рублей", – отметил Зокиров, которого цитирует РИА Новости.

Периоды времени, в которые нельзя шуметь, определяются законами каждого региона. При этом гражданина нельзя оштрафовать на сумму более 5 тысяч рублей, добавил юрист.

В 2027 году на дорогах Москвы могут начать внедрять шумомеры – приборы для выявления сверхнормативного шума от автомобилей.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, некоторые водители ездят с шумом и мешают около лечебных заведений, в которых люди проходят лечение в условиях стационара. В результате это создает крайне дискомфортное состояние.

Прибор создан и прошел сертификацию Ростеста, однако для того, чтобы его использовать, нужно изменить законодательство.

обществотранспортавто

