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12 июня, 22:14

Происшествия

Житель Крыма задержан по подозрению в съемках бензовозов в интересах Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители менее чем за сутки вычислили и задержали мужчину, подозреваемого в съемках военных бензовозов, сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков.

"Сегодня утром во вражеских украинских телеграм-каналах появилось видео о движении военного автомобиля из выезда из города Керчи, снятое одним из жителей региона", – отметил он.

УФСБ и УМВД России "Керченское" в ходе совместных оперативных мероприятий установили личность подозреваемого. При силовой поддержке ОМОН "Грифон" был задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который снял указанное видео и отправил его за рубеж.

"Сделал это он в День России, что, думаю, еще более мерзко и кощунственно", – указал он.

Крючков подчеркнул, что автор роликов демаскировал и дискредитировал российских военных, а также раскрыл противнику формы и методы, применяемые как Минобороны, так и жителями Керчи, Севастополя и всего Крымского полуострова, которые не дают противнику допустить транспортную блокаду регионов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, собирается доказательная база для привлечения задержанного к ответственности в соответствии с законом.

Ранее суд признал 52-летнего Павла Палехова виновным в передаче информации о военном объекте представителям Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчине назначено 18 лет лишения свободы.

Уточнялось, что Палехов вступил в переписку с представителями СБУ с помощью телефона и квадрокоптера провел видео- и аэрофотосъемку территории воинской части Минобороны и прилегающих объектов.

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