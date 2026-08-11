До 169 человек выросло число погибших из-за землетрясения в Колумбии

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Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Колумбии составило не менее 169 человек. Об этом сообщила радиостанция BluRadio.

По данным радиостанции, наибольшее количество жертв зафиксировано в городах Кали и Перейра. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. Подземные толчки ощущались в разных городах, в том числе в столице Боготе, а также в нескольких регионах Эквадора.

Сейсмособытие признали сильнейшим в стране за последние 10 лет. В геологической службе пояснили, что данная активность связана с естественной тектонической динамикой западной части Колумбии, для которой характерны сильные землетрясения.

На фоне случившегося правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба. По последним данным, 32 города находятся на красном уровне тревоги. Тяжелая ситуация сложилась в Перейре, а также в департаментах Валье-дель-Каука и Чоко.