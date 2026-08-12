С начала года в Москве построили 39 домов по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за семь месяцев 2026 года в рамках программы реновации построили 39 домов общей жилой площадью 734 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объем введенного жилья на 26% превысил показатели аналогичного периода прошлого года. На юго-востоке Москвы построили 17 новостроек, в Восточном административном округе – шесть, на северо-востоке – пять.

"Фонд реновации вновь продемонстрировал рост показателей по темпам и объемам строительства и улучшил собственный результат", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что за семь месяцев обустроили более 12 тысяч современных комфортных квартир. Дворы новостроек озеленили и благоустроили, все пространства общего пользования спроектировали с учетом принципов безбарьерной среды.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что на 39 строительных площадках провели суммарно около 280 контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы оценивали качество выполненных работ и примененных материалов.

Квартиры передаются участникам программы в полностью готовом виде. В подъездах выполнен ремонт, подключены лифты, системы противопожарной безопасности и домофоны. В шаговой доступности от новостроек находятся объекты транспортной и социально-бытовой инфраструктуры, а на первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и центров услуг.

Сергей Собянин ранее рассказал, что в новые квартиры по программе реновации переедут около 1 миллиона москвичей. Всего в программу реновации входят 5 176 домов, а переезд охватил около 290 тысяч горожан.

При этом средний срок возведения жилья сократился с 14–16 до 12–14 месяцев за счет использования новых технологий.