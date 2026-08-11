Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 11:41

Город

Более 1,1 тыс спортивных и игровых зон оборудовали в Москве по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 1,1 тысячи спортивных и игровых зон оборудовали во дворах новостроек по программе реновации с начала ее реализации. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Игровые площадки оборудуют для детей разных возрастов. Для малышей устанавливают невысокие горки, качели, карусели, песочницы и развивающие элементы, а для ребят постарше – комплексы для лазания, качели-гнезда, горки и снаряды для тренировки равновесия.

Спортивные зоны включают воркаут-комплексы с брусьями и турниками, тренажеры для силовых и кардиоупражнений. В местах спокойного отдыха рядом с беседками и лавочками устанавливают столики для игры в шахматы.

Придомовые территории проектируют по концепции "двор без машин": проезжие части и парковки располагают отдельно от прогулочных зон. Площадки оборудуют прорезиненным покрытием, а деревья и кустарники высаживают для озеленения территорий. По вечерам включается освещение.

С начала программы реновации в Москве построили более 8,5 миллиона квадратных метров жилья. В новые квартиры уже переехали или сейчас переселяются около 290 тысяч горожан.

Ранее в Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 тысячу мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

Читайте также


городреновация

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика