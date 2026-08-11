Более 1,1 тыс спортивных и игровых зон оборудовали в Москве по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 1,1 тысячи спортивных и игровых зон оборудовали во дворах новостроек по программе реновации с начала ее реализации. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Игровые площадки оборудуют для детей разных возрастов. Для малышей устанавливают невысокие горки, качели, карусели, песочницы и развивающие элементы, а для ребят постарше – комплексы для лазания, качели-гнезда, горки и снаряды для тренировки равновесия.

Спортивные зоны включают воркаут-комплексы с брусьями и турниками, тренажеры для силовых и кардиоупражнений. В местах спокойного отдыха рядом с беседками и лавочками устанавливают столики для игры в шахматы.

Придомовые территории проектируют по концепции "двор без машин": проезжие части и парковки располагают отдельно от прогулочных зон. Площадки оборудуют прорезиненным покрытием, а деревья и кустарники высаживают для озеленения территорий. По вечерам включается освещение.

С начала программы реновации в Москве построили более 8,5 миллиона квадратных метров жилья. В новые квартиры уже переехали или сейчас переселяются около 290 тысяч горожан.

Ранее в Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 тысячу мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.