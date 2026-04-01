01 апреля, 11:33

Проект КРТ жилой застройки планируется запустить в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки планируется осуществить в Нагорном районе Москвы, передал портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"Город планирует вовлечь в проект комплексного развития территории жилой застройки участок площадью 2,84 гектара на Криворожской улице. Жителям расположенного на нем пятиэтажного дома предложат переехать в более комфортные квартиры в новостройке в пределах своего района", – указал Овчинский.

На этой территории находятся три дома, два из них уже включены в действующую программу реновации. Третий многоквартирный дом не включен в реновацию, но его предлагается расселить по программе КРТ жилой застройки. При этом решение об участии в проекте собственники и наниматели по договорам соцнайма примут добровольно по итогам голосования.

Если жильцы согласятся с проектом КРТ, им предоставят равнозначные квартиры, чья общая площадь будет больше за счет более просторных помещений кухни, прихожей, коридора и санузлов.

В прошлом году в столице поставили несколько рекордов по вводу жилья, выстроенного на средства городского бюджета, в том числе по программе реновации. В частности, ввод капитальных объектов вырос вдвое. При этом объемы жилья, возведенного по реновации, увеличились более чем в 1,7 раза.

город

