Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 12:30

Город

Более 30 домов расселили по реновации в ЮВАО в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

32 дома расселили в рамках программы реновации на юго-востоке Москвы в 2025 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 2 тысяч семей. Из них 1,7 тысячи воспользовались сервисом "Помощь в переезде", в рамках которого город предоставляет бесплатный транспорт и грузчиков для комфортной перевозки вещей", – сказал он.

Заммэра уточнил, что всего на юго-востоке столицы под заселение по реновации передали 67 новостроек. Там планируют расселить 818 старых домов.

Когда старые дома полностью расселяют, специалисты демонтируют их с применением технологии "умный снос", благодаря которой здания разбираются на части безопасно и экологично. Строительный мусор отправляется на переработку.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в прошлом году новые квартиры получили жители 8 районов ЮВАО. Например, в Люблине расселили 17 домов, в Нижегородском – 4, а в Южнопортовом и Выхине-Жулебине – по 3.

Горожане переезжают в новостройки, которые находятся в том же районе, поэтому им не нужно привыкать к новой инфраструктуре. Всю необходимую информацию и помощь они могут получить в информационных центрах, расположенных на первых этажах новых домов.

Ранее стало известно, что все жители 100 старых домов на севере Москвы заключили договоры на квартиры по программе реновации. Больше всего новостроек расположены в Бескудниковском районе – 27. Еще 18 домов появились в Головинском районе, а в Дмитровском – 16.

"Новости дня": более 130 жителей Богородского начали переезжать в квартиры по реновации

Читайте также


городреновация

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика