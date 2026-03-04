Более 30 домов расселили по реновации в ЮВАО в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

32 дома расселили в рамках программы реновации на юго-востоке Москвы в 2025 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 2 тысяч семей. Из них 1,7 тысячи воспользовались сервисом "Помощь в переезде", в рамках которого город предоставляет бесплатный транспорт и грузчиков для комфортной перевозки вещей", – сказал он.

Заммэра уточнил, что всего на юго-востоке столицы под заселение по реновации передали 67 новостроек. Там планируют расселить 818 старых домов.

Когда старые дома полностью расселяют, специалисты демонтируют их с применением технологии "умный снос", благодаря которой здания разбираются на части безопасно и экологично. Строительный мусор отправляется на переработку.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в прошлом году новые квартиры получили жители 8 районов ЮВАО. Например, в Люблине расселили 17 домов, в Нижегородском – 4, а в Южнопортовом и Выхине-Жулебине – по 3.

Горожане переезжают в новостройки, которые находятся в том же районе, поэтому им не нужно привыкать к новой инфраструктуре. Всю необходимую информацию и помощь они могут получить в информационных центрах, расположенных на первых этажах новых домов.

Ранее стало известно, что все жители 100 старых домов на севере Москвы заключили договоры на квартиры по программе реновации. Больше всего новостроек расположены в Бескудниковском районе – 27. Еще 18 домов появились в Головинском районе, а в Дмитровском – 16.