Новости

Новости

03 марта, 09:33

Город

Жители 100 домов на севере Москвы оформили договоры на жилье по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все жители 100 домов на севере Москвы заключили договоры на квартиры по программе реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в Северном административном округе началось в 2018 году. С тех пор договоры на равнозначные квартиры на севере столицы заключили все жители 100 старых домов – это более 22,7 тысячи человек. Из них в прошлом году документы оформили москвичи из 21 такого здания", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Всего новое жилье по программе реновации на севере столицы получат около 109 тысяч человек из 515 старых домов.

Сначала старые здания полностью освобождаются и демонтируются, а затем на их месте строят новые дома с магазинами, кафе, аптеками, пунктами выдачи заказов, образовательными и медицинскими учреждениями. Такой формат развития территории подходит под концепцию 15-минутного мегаполиса, которая предполагает шаговую доступность основных объектов.

Как отметила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, больше всего новостроек находится в Бескудниковском районе – 27. Еще 18 домов располагается в Головинском районе, а в Дмитровском – 16.

Сотрудники департамента помогают москвичам оформлять договоры. Они работают в центрах информирования, которые размещены на первых этажах домов по программе реновации.

Всего с момента запуска программы реновации новые квартиры получили около 85 тысяч московских семей. Больше всего семей переехали в Восточном административном округе – около 15 тысяч, а в Юго-Восточном административном округе – почти 13,8 тысячи. Всего участниками программы станут около миллиона москвичей.

В Зюзино 200 человек переселили по программе реновации

город реновация

