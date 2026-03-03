Форма поиска по сайту

03 марта, 10:28

Транспорт

В Туркмении открылись новые погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана

Фото: depositphotos/borkus

Власти Туркмении открыли новые погранпереходы для эвакуации граждан России из Ирана на фоне ударов Израиля и США. Об этом в телеграм-канале сообщило российское посольство в Ашхабаде.

Для россиян доступны погранпереходы "Сарахс", "Артык – Лютфабад, "Гаудан – Баджгиран", "Акяйла – Инчебурун" и "Алтын Асыр – Инчебурун". При этом порядок действия и требования едины для всех пунктов пропуска.

"Поскольку речь идет об организованной эвакуации, пересечение границы возможно только после направления данных в посольство России в Иране", – уточнили в диппредставительстве.

Ранее Азербайджан оказал помощь в эвакуации 131 россиянина из Ирана. Вывоз людей осуществили через погранпункт "Астара". Там граждан пересадили на автобусы, которые следовали до Баку.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Исламская Республика ответила на это ударами по еврейскому государству и американским авиабазам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с эскалацией конфликта Израиль, Иран и другие ближневосточные страны закрыли воздушное пространство, в связи с чем российские авиакомпании временно прекратили полеты в эти государства.

В данный момент представители российских Минтранса, МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии (РСТ), а также отечественных и зарубежных авиакомпаний приступили к работе по восстановлению рейсов в страны Персидского залива.

Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в Москву

