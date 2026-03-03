Фото: depositphotos/vladek

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет провести выборы только после полного окончания конфликта, а не в условиях временного перемирия. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал отставки украинского президента, а также выразил уверенность в том, что тот не сможет переизбраться при проведении выборов.

Также он заявил, что Зеленского "ненавидят буквально все" – от коллег и военных до друзей и жителей его родного города – Кривого Рога.

Вместе с тем украинские СМИ писали, что Зеленский занимает 4-е место в рейтинге доверия граждан. Уточнялось, что он получил поддержку только от 49% жителей Украины.