11 февраля, 10:06

Политика

В Раде заявили, что не ведут подготовку к выборам в мае

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

В Верховной раде не ведется подготовка к выборам и референдуму в мае, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем телеграм-канале.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией под давлением США. При этом, по данным журналистов, оба голосования должны состояться до 15 мая. Утверждалось, что украинский президент Владимир Зеленский может объявить об этом 24 февраля.

По словам Гончаренко, ни голосования, ни референдума в стране в указанный период не планируется, поскольку для этого нужен наработанный проект закона. Он также указал, что при проведении выборов действующий лидер Украины все равно не сможет переизбраться.

"Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все. От ваших коллег из 95-го квартала (речь идет о студии "Квартал-95", одним из основателей которой был Зеленский. – Прим. ред.), друзей детства, жителей Кривого Рога (родной город Зеленского. – Прим. ред.), военных, даже вашего же стафа в офисе. Вас просто ненавидят. И мечтают лишь об одном. Чтобы вы никогда больше не были ни на одной должности", – подчеркнул Гончаренко.

Ранее он также сообщал, что США установили дедлайн для переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, если договоренности не будут достигнуты до 15 мая, Вашингтон угрожает полностью выйти из переговорного процесса. Гончаренко уточнял, что причиной такого шага являются предстоящие в ноябре выборы в США.

