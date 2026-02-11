29 компаний туротрасли Москвы внедрили бережливое производство в рабочие процессы

Фото: комплекс экономической политики

В Москве 29 компаний туристической отрасли завершили активную фазу федерального проекта "Производительность труда". Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития Зоя Викторова в ходе форума "Архитектура и гостеприимство".

По ее словам, организации получили в среднем более 9 миллионов рублей экономического эффекта благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Совокупный экономический эффект от реализации проекта в сфере туризма превысил 270 миллионов рублей.

"В условиях роста туристического потока в Москву эффективная организация процессов в секторе гостеприимства приобретает ключевое значение. В проект вовлечены не только гостиницы, но и рестораны, а также туроператоры", – подчеркнула Викторова.

В 2022–2024 годах проект "Производительность труда" реализовывался в Москве за счет городского бюджета. С 2025 года работа продолжается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Как ранее сообщал Сергей Собянин, участниками программы стали уже 535 столичных предприятий.

В проекте задействованы компании из разных отраслей, включая строительство, торговлю, транспортировку и хранение, а также обрабатывающую промышленность. Эксперты АНО "Мосстратегия" помогают бизнесу выявлять скрытые резервы, сокращать потери времени и ресурсов и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. Это позволяет повышать управляемость и получать устойчивый экономический результат независимо от масштаба компании.

Заявки на участие в федеральном проекте принимаются на сайте АНО "Мосстратегия".

Ранее стало известно, что в рамках реализации МаИП в Москве возведут более 525 тысяч квадратных метров производственных комплексов. Новые объекты появятся в 7 округах города, включая Восточный, Юго-Восточный и ТиНАО. В 2025 году по программе МаИП Москва уже выделила 16 земельных участков общей площадью более 75 гектаров. Они были предоставлены по льготной ставке – 1 рубль в год.