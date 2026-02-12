ТАСС: экс-главе и вице-президенту Fesco Северилову и Иванову грозит до 10 лет колонии

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Бывшему председателю совета директоров транспортной группы Fesco Андрею Северилову и вице-президенту Борису Иванову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там пояснили, что их задержали в Москве по подозрению в растрате в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ.

В пресс-службе Fesco заявили, что руководство компании проинформировано о случившемся, а организация оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

Там также добавили, что компания работает в штатном режиме, все производственные процессы выполняются в полном объеме.

