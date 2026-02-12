Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 17:04

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: экс-главе и вице-президенту Fesco Северилову и Иванову грозит до 10 лет колонии

Экс-главе и вице-президенту Fesco Северилову и Иванову грозит до 10 лет колонии – СМИ

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Бывшему председателю совета директоров транспортной группы Fesco Андрею Северилову и вице-президенту Борису Иванову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там пояснили, что их задержали в Москве по подозрению в растрате в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ.

В пресс-службе Fesco заявили, что руководство компании проинформировано о случившемся, а организация оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

Там также добавили, что компания работает в штатном режиме, все производственные процессы выполняются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что ущерб от деятельности экс-замгубернатора Ростовской области составил свыше 200 миллионов рублей. По данным следователей, он заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. Установлено, что в период работы на должности директора предприятия он фактически управлял юрлицом.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика