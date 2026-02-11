Мосгорсуд вернул земельный участок и жилой дом по делу бывшего замглавы МО РФ Иванова

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Мосгорсуд отменил обращение в доход государства часть имущества, которое ранее было конфисковано по делу экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Было отменено решение первой инстанции в части земельного участка и жилого дома, однако не уточняется, чье именно имущество было возвращено.

При этом ранее Генеральная прокуратура России обжаловала решение суда первой инстанции об удовлетворении основного объема исковых требований надзорного ведомства об обращении в доход государства имущества Иванова стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

В судебном решении указывалось, что было отказано в части обращения в доход государства автомобиля Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, который оформлен на супругу Иванова Светлану Захарову. В остальной части иск ведомства удовлетворен в полном объеме.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. 25 ноября 2025 года он был объявлен банкротом.

