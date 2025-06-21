21 июня, 16:02Политика
Новое дело о получении взятки возбуждено против экс-замглавы МО Иванова
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Новое уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по факту получения взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Также дело заведено против главы "Олимпситистрой" Александра Фомина по статье о даче взятки в особо крупном размере.
Отмечается, что сумма взятки составила свыше 152 миллиона рублей.
Экс-замминистра обороны задержали в конце апреля 2024 года, он курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса.
Позже Иванов был уволен с должности по причине утраты доверия, ему также предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере.
Спустя время СК объявил об окончании следственных мероприятий. Иванова обвинили в двух растратах в особо крупном размере, а также в легализации средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.
В апреле 2025 года Иванову продлили арест до 23 июля. Кроме того, срок содержания под стражей был продлен бизнесмену Александру Фомину и предпринимателю Сергею Бородину, которые также проходят фигурантами по делу. Вместе с тем был задержан бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.