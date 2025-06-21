Новое дело о получении взятки возбуждено против экс-замглавы МО Иванова

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Новое уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по факту получения взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Также дело заведено против главы "Олимпситистрой" Александра Фомина по статье о даче взятки в особо крупном размере.

Отмечается, что сумма взятки составила свыше 152 миллиона рублей.

Экс-замминистра обороны задержали в конце апреля 2024 года, он курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса.

Позже Иванов был уволен с должности по причине утраты доверия, ему также предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере.

Спустя время СК объявил об окончании следственных мероприятий. Иванова обвинили в двух растратах в особо крупном размере, а также в легализации средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

В апреле 2025 года Иванову продлили арест до 23 июля. Кроме того, срок содержания под стражей был продлен бизнесмену Александру Фомину и предпринимателю Сергею Бородину, которые также проходят фигурантами по делу. Вместе с тем был задержан бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

