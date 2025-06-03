Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова вернула девичью фамилию

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Экс-жена бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова, а также поменяла данные в ИП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

В них сказано, что датой внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи, которая содержит информацию о смене фамилии и данных в ИП, является 18 мая 2025 года.

По информации СМИ, женщина является учредителем ООО "Частные технологии". Основной деятельностью компании является работа рекламных агентств. Захаровой принадлежит 1/3 часть этого бизнеса.

Вместе с тем в период с 2012 по 2024 год она являлась учредителем компании "Кристалл Девелопмент". Ее доля составляла 27,5%. На данный момент у фирмы только один учредитель – отец бывшего замминистра Иванова Вадим Иванов, уточняют журналисты.

Захарова и Иванов были женаты с 2010 по 2022 год. Экс-замминистра обороны курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса. Его задержали в конце апреля 2024 года.

В конце июня того же года Иванов был уволен с должности по причине утраты доверия, а в начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. При этом он вину не признал.

Спустя время СК объявил об окончании следственных мероприятий. Он обвиняется в двух растратах в особо крупном размере, а также в легализации средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Сумма ущерба превышает 4 миллиарда рублей.

18 апреля 2025 года Иванову продлили арест до 23 июля. Кроме того, срок содержания под стражей был продлен бизнесмену Александру Фомину и предпринимателю Сергею Бородину, которые также проходят фигурантами по делу Иванова. Судебные заседания прошли в закрытом формате.

Кроме того, в рамках этого дела 26 июля 2024 года был задержан бывший замминистр обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Его арестовали по делу о коррупции. По информации спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение ВС РФ.

Он также подозревается в растрате в особо крупном размере. По данным журналистов, Булгаков, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

В начале августа ему предъявили обвинение в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, которое связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Экс-замминистра обороны РФ генерал армии также фигурирует в деле о некачественном питании для Вооруженных сил РФ. Сумма ущерба по делу составила 1,3 миллиарда рублей. Эти средства связаны с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене.

