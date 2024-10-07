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07 октября, 10:47

Политика

Тимур Иванов не признал вину в растрате в особо крупном размере

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отверг новое обвинение в совершении двух эпизодов растраты в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Иванов вину не признает", – говорится в сообщении.

Ранее Иванову предъявили новое обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Оно связано с хищением у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей с помощью вывода средств на счета иностранных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" (Гонконг) и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты, а также с растратой около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Иванова задержали в конце апреля этого года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Спустя время в СИЗО отправили Сергея Бородина, Александра Фомина и экс-подчиненного Иванова Антона Филатова, которого заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ по причине утраты доверия.

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

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