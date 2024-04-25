Суд арестовал третьего фигуранта по делу замминистра МО РФ Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела замминистра обороны РФ Тимура Иванова Александра Фомина. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"В отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток , до 23 июня 2024 года", – говорится в сообщении.

Мужчине вменяют вину по статье о даче взятки. По версии следствия, Фомин, находясь в доверительных отношениях с Ивановым и Сергеем Бородиным, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.

Более того, арестованный и другие лица способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера, уточнили в сообщении.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.

Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. При этом сам он вину не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Бородина.

Как сообщали некоторые СМИ, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

В связи с произошедшим суд арестовал активы и счета Иванова, сообщили СМИ. По информации источников, под арест подпало все, что было зарегистрировано на самого Иванова, на его жену и бывших супруг, а также на пятерых детей, включая приемных.

