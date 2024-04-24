ОНК: у помещенного в СИЗО Лефортово замминистра обороны Иванова нет жалоб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, который был помещен в СИЗО Лефортово в Москве, не имеет жалоб на условия содержания. Об этом рассказал первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

"Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 (Лефортово), соседей нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности", – цитирует его РИА Новости.

Иванов заявил, что в камере чисто. Он подчеркнул, что на ужин давали рыбу. Другой представитель ОКН Дамир Енаев рассказал, что Иванов не страдает хроническими заболеваниями, а врач, посетивший его, оценил его моральное состояние как стабильное.

"На завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу", – заявил правозащитник.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признает. Столичный суд заключил его под стражу до 23 июня.