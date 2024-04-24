Юрист Кочерин рассказал, какое наказание может грозить замглавы МО РФ Иванову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

По уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил юрист Владислав Кочерин, комментируя арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Адвокат пояснил, что взяткой в особо крупном размере считается сумма более миллиона рублей. В таком случае преступление классифицируется по более тяжкой части статьи 290 УК РФ ("Получение взятки").

"Наиболее строгая мера по этой статье – от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратного размера взятки, а также может быть запрет на занятие определенной должности в будущем как дополнительное наказанное", – информировал Кочерин.

При этом запрет на определенную деятельность может назначаться либо не назначаться, заключил юрист.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его.

Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, чиновника отправят в СИЗО "Лефортово". При этом сам он вину не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина.

Позже СМИ сообщили, что замглавы Минобороны РФ также вменяют вину по делу о госизмене. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи, заявил, что ему об этом ничего не известно.

