"Коммерсант": экс-сотрудника МВД Сатюкова обвиняют в получении рекордной взятки

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Бывшего сотрудника бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении рекордной взятки, сумма которой составила 5 миллиардов рублей. О случившемся пишет "Коммерсант".

Вместе с Сатюковым по уголовному делу проходит его бывший коллега Дмитрий Соколов. В статье говорится, что за взятку мужчины пообещали свое покровительство администратору криптобиржи WES Алексею Иванову.

В рамках расследования выяснилось, что на Сатюкова и его близких зарегистрированы крупные объекты недвижимости, в том числе в башне "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из подразделений компании "Лукойл" Алексея Степанова, обвиняемого в даче крупной взятки, по уголовному делу о коррупции в отношении сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО на 1 месяц 30 дней, до 2 июня. Степанов проходит по статьям "Дача взятки" и "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

