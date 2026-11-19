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Адвокаты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян ожидают, что следствие прекратит уголовное преследование девушек после судебных решений, касающихся затягивания расследования убийства их отца. Об этом сообщила ТАСС адвокат одной из сестер Мари Давтян.

По словам юриста, первый заместитель генерального прокурора указал следствию, что необходимая оборона может применяться и в ответ на продолжающееся общественно опасное посягательство, в том числе многолетние истязания. Право на защиту в таких обстоятельствах сохраняется до тех пор, пока продолжается посягательство. При этом не имеет значения, могли ли пострадавшие покинуть место происшествия или обратиться за помощью.

Давтян отметила, что Генпрокуратура последовательно отстаивает эту позицию в суде. Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства следственного органа из-за волокиты и невыполнения требований надзорного ведомства. Защита рассчитывает, что эти обстоятельства приведут к скорому прекращению дела.

Адвокат также считает, что принятые судебные решения могут стать важным прецедентом для применения законодательства о необходимой обороне в делах, связанных с домашним насилием.

Ранее Генеральная прокуратура поддержала доводы защиты о невиновности сестер Хачатурян. В ведомстве считают, что девушки действовали в состоянии необходимой обороны, поэтому уголовное преследование в их отношении должно быть прекращено. Эту позицию прокурор озвучил на заседании Басманного суда Москвы.

Дело расследуется с июля 2018 года, когда в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями. В убийстве признались его дочери, на тот момент Крестине было 19 лет, Ангелине – 18, Марии – 17. Сестры утверждали, что на протяжении многих лет подвергались насилию со стороны отца и действовали в целях самообороны.

В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, однако дело направили на дополнительное расследование. В 2023 году начались судебные слушания по делу Хачатуряна о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних дочерей. В 2025 году Мосгорсуд подтвердил решение о его посмертной виновности в преступлениях против девушек. В январе 2026 года расследование уголовного дела против сестер возобновили.