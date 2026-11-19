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Россия и Кения рассматривают возможность организации прямого авиасообщения. Конкретные сроки появления рейсов пока не определены: их запуск будет зависеть от экономической обоснованности проекта, сообщили газете "Известия" в посольстве России в Найроби.

В диппредставительстве отметили, что открытие прямого авиасообщения остается задачей на перспективу. Ее реализацией займутся транспортные ведомства двух стран, которые должны оценить экономическую эффективность и практическую целесообразность перевозок.

Ранее сообщалось, что на саммите "Россия – Африка" Владимир Путин встретился с президентом Кении Уильямом Руто. В ходе переговоров российский лидер рассказал о развитии торговых связей между двумя странами.

Кроме того, профильные ведомства России и Кении подписали меморандум о взаимопонимании в транспортной сфере. Документ предусматривает расширение сотрудничества в гражданской авиации, морском и наземном транспорте.