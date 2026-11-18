Фото: 123RF.com/medvedkov

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути впервые в истории преодолел отметку в 40 миллионов тонн. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Предыдущий рекорд маршрута составлял около 37 миллионов тонн. По словам Лихачева, работа продолжается и до конца года показатель заметно превысит 40 миллионов тонн.

"Мы не останавливаемся, работа в разгаре, очень надеемся, что рекорд будет еще более вдохновляющий по итогам года. Для нас это важное событие, психологически серьезная планка", – сказал он.

Он добавил, что выход за 40 миллионов тонн стал первым подобным результатом как для Северного морского пути, так и для страны в целом.

Ранее сообщалось, что европейские страны издалека наблюдают за развитием СМП, поскольку западному бизнесу не разрешают участвовать в этом проекте. Однако, как отметил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, отсутствие активности не говорит о том, что европейцы не заинтересованы в маршруте.