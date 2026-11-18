Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство России распространит повышенные выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

По его словам, размер выплат зависит от условий на местах.

"2 миллиона рублей доктору и 1 миллион фельдшеру, акушеркам, медсестрам предоставляется на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктической зоне, еще в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", – уточнил Мишустин.

В приграничных регионах повышенные выплаты смогут получить те, кто будет работать на селе, в поселках городского типа и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

На эти цели в федеральном бюджете на три ближайших года предусмотрено более 440 миллионов рублей.

Мишустин отметил, что программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уже позволили привлечь в сельскую местность больше врачей и представителей среднего медицинского персонала.

"Рассчитываем, что благодаря этой мере в здравоохранение приграничных областей станет привлекаться более 100 сотрудников ежегодно, что, как следствие, поможет улучшить качество обслуживания населения в этих регионах", – заключил глава правительства.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить надбавку в размере половины должностного оклада врачам, которые помогают молодым специалистам осваиваться в профессии. По мнению депутата, подготовка начинающих медиков требует от опытных коллег дополнительного времени и усилий, а также возлагает на них ответственность за работу подопечных. Наставники сопровождают молодых врачей при принятии решений, разбирают с ними допущенные ошибки и следят за качеством оказания медицинской помощи.