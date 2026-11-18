18 ноября, 18:28Происшествия
В Поморье возбуждено дело по факту убийства женщины, которую ошибочно признали мертвой
Фото: sledcom.ru
В Архангельской области возбуждено уголовное дело об убийстве пожилой пациентки, которую медик ошибочно признал умершей. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.
По версии следствия, обвиняемый констатировал смерть женщины, хотя она была жива, и направил ее в отделение морга. Там у пациентки заметили признаки жизни и передали информацию в отделение реанимации.
Заведующий отделением отправил обвиняемого оказать экстренную помощь женщине, однако, желая скрыть допущенную ошибку, врач ввел пациентке препарат, повлекший ее смерть.
В свою очередь, Минздрав Архангельской области держит на контроле ситуацию с убийством женщины, которую ошибочно признали мертвой. В ведомстве заявили, что в настоящее время ведется следствие.