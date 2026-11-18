Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Певица Виктория Дайнеко призналась, что провально сдала единый государственный экзамен в школе, который в год ее выпуска был экспериментом. Об этом артистка рассказала в своем телеграм-канале.

"Очень хочу поступить в университет, хотя б в следующем году, но есть одна проблема – я никогда в жизни не сдам ЕГЭ. Мне повезло, что в год моего выпуска ЕГЭ был в формате эксперимента. Его я провально сдала", – написала Дайнеко.

При этом обычные экзамены она сдала с хорошим результатом. Певица пожалела свою дочь и всех детей, для кого ЕГЭ стал обязательным, и раскритиковала автоматизированную схему проверки. Она мечтает отказаться от западных трендов и вернуться к истокам.

Дайнеко училась в политехническом лицее в городе Мирном. После выпуска она переехала в Москву и поступила в Московский авиационный институт на факультет иностранных языков, но проучилась всего несколько месяцев. В тот же период она стала участницей "Фабрики звезд – 5", победила в телепроекте и в 18 лет начала работать над первыми клипами.

В 2015 году певица родила дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана. В 2017 году супруги развелись, публично выясняя отношения. Дайнеко рассказывала, что ездила на гастроли с маленьким ребенком, так как не могла оставить девочку с отцом.

Сейчас у нее с бывшим мужем нормальные отношения: она не препятствует его встречам с дочерью и просит чаще видеться с Елизаветой, которая сильно скучает по отцу.

Весной 2025 года Дайнеко вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал геолог Беркели Овезов. Пара зарегистрировала брак в Барвихе, а после отправилась вместе с гостями отмечать это торжественное событие.