Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полифенолы, содержащиеся в черешне, способны препятствовать повреждению кишечника при заражении сальмонеллой. Исследователи обнаружили, что экстракт ягоды мешает бактериям проникать в клетки кишечника, а также снижает воспалительные процессы. Результаты работы опубликованы в журнале Food&Function.

Для экспериментов ученые использовали экстракт, полученный из остатков черешни после переработки плодов. Его проверили на выращенных в лаборатории клетках кишечного эпителия человека и круглых червях, зараженных сальмонеллой.

Оказалось, что экстракт препятствовал прикреплению бактерий к клеткам и их проникновению внутрь. При самой высокой из исследованных концентраций проницаемость кишечного барьера снизилась на 72,6%, что говорит об усилении его защитных свойств.

Кроме того, полифенолы подавляли активность генов, связанных с воспалением, и усиливали антиоксидантную защиту клеток. У зараженных червей экстракт также уменьшал количество сальмонелл в кишечнике и повышал выживаемость.

Авторы исследования считают, что полученные результаты могут стать основой для разработки средств, помогающих поддерживать здоровье кишечника при бактериальных инфекциях. При этом эффективность экстракта для защиты организма человека еще предстоит изучить.

Ранее Роспотребнадзор внедрил 10 новых ПЦР-тестов для диагностики паразитарных заболеваний, включая малярию и токсоплазмоз. В ведомстве отметили, что контроль за такими болезнями остается приоритетом из-за риска их завоза из-за рубежа.

