Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певица Вика Цыганова заявила, что не держит зла на народную артистку СССР Аллу Пугачеву из-за ее слов об артистах, оставшихся в России после начала СВО. Об этом исполнительница рассказала в обращении к подписчикам своего аккаунта в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Цыганова рассказала, что давно простила Пугачевой ее нелицеприятное высказывание. Она также добавила, что в детстве с удовольствием слушала песни певицы.

"Что касается народной артистки, которая всех нас окрестила рабами и холопами, я ей это прощаю. Мы все должны прощать слабости и ошибки друг другу", – сказала Цыганова.

Супруг певицы, продюсер Вадим Цыганов, находившийся в комнате во время записи видео, оказался настроен куда резче.

"Вся звездоразня мне не нравится", – высказался он про Пугачеву и других покинувших Россию артистов.

Также Цыганов назвал их "козлами".

Ранее народная артистка России Лариса Долина пошутила о возможности получить звание примадонны отечественной эстрады. Она поинтересовалась, стоит ли считать ее новой примадонной в связи с отъездом Пугачевой из России. Вместе с тем певица подчеркнула, что такое предложение ей еще должны сделать.

