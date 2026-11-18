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Еврокомиссия в третий раз попытается включить в пакет антироссийских санкций запрет на выдачу виз участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что инициатива встречает сопротивление ряда стран Евросоюза из-за сложностей с ее практической реализацией. Публично на пресс-конференции в Брюсселе Каллас предложила добыть данные участников СВО с помощью хакерской атаки и затем использовать эту информацию как юридическое обоснование для визовых запретов.

Также ЕК не решилась внести в 22-й пакет санкций против России запрет на морские перевозки российской нефти, так как опасается, что эту меру заблокируют страны ЕС. Если запрет распространится на европейские танкеры, а также на суда компаний из стран, присоединившихся к ограничениям, принятие всего пакета серьезно осложнится, уверены журналисты.

По данным СМИ, принятие пакета санкций также может быть временно приостановлено. Схожая ситуация уже была с 21-м пакетом: его пришлось сократить вдвое, убрав из документа нефтяной запрет, а заодно и все предложения по ограничению импорта российской рыбы.

ЕК планирует представить новый пакет в ноябре, а страны ЕС рассчитывают согласовать его до конца декабря. По сведениям источников СМИ, в список войдут несколько банков и криптовалютных платформ, ряд портов и нефтеперерабатывающих заводов, а также 65 иностранных танкеров, принадлежащих к якобы "российскому теневому флоту". Кроме того, планируются новые экспортные ограничения на товары двойного назначения.

Изначально ЕК пыталась включить запрет на въезд в государства ЕС участникам СВО в рамках 21-го пакета санкций. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагала запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО в 2022 году. Однако в Евросоюзе от этого отказались.

В ответ на планы Брюсселя зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал, что если Евросоюз запретит участникам СВО въезд на свою территорию, то миллионы российских граждан на десятилетия возненавидят все европейское. В МИД РФ назвали такие планы дискриминацией.

